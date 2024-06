Graziani approva Retegui: “Mi piace molto, attaccante completo. 20 milioni? È nel budget della Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Francesco Graziani ha così parlato di Retegui: “Mi piace. Molto. E poi uno che veste la maglia azzurra della Nazionale ha sempre qualcosa di speciale. E’ giovane, seppure non giovanissimo, ma già con una discreta esperienza. E’ veloce quanto serve e quanto basta per creare problemi alle difese avversarie, idem per le doti tecniche e, caratteristica non secondaria, sa come si gioca in sintonia con i compagni di reparto e non solo”. 20 milioni? “Cifra che ritengo stia dentro al budget a disposizione degli uomini di mercato della Fiorentina, cosa sempre da tenere sempre in considerazione. Per questo motivo, ad esempio, Icardi non credo sia possibile: poi se domani Commisso decide di fare una spesa “folle”, questo è un altro discorso. Ma nel rapporto qualità-prezzo Retegui è uno che mi convince: è un attaccante completo. Anzi, un centravanti completo”.