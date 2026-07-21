Grave lutto per Sarri: è scomparso il padre Amerigo. Aveva 97 anni ed era di Figline Valdarno

Grave lutto per Maurizio Sarri, si è spento a 97 anni il babbo Amerigo

Come riportato da TMW è scomparso ieri sera, all'età di 97 anni, Amerigo Sarri, padre di Maurizio, attuale tecnico dell'Atalanta. Nato a Figline Valdarno il 10 novembre 1928, Amerigo Sarri ha dedicato la sua vita allo sport, in particolare al ciclismo ed è stato uno dei corridoi più forti della sua generazione.

Le condoglianze a Mister Sarri e la sua famiglia da tutta la redazione di LabaroViola