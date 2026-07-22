Grave lutto per l'ex viola Montella: è scomparsa la sorella Caterina dopo un incidente domestico

La Turchia mostra vicinanza al commissario tecnico dopo la tragica notizia

Grave lutto per Vincenzo Montella. Il commissario tecnico della Turchia ha perso la sorella Caterina, scomparsa in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente domestico. A darne notizia è stata la Federazione turca, che ha comunicato anche i dettagli delle esequie: i funerali si terranno alle ore 16.30 del 22 luglio presso la Chiesa di San Nicola, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.