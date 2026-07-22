Grave lutto per l'ex viola Montella: è scomparsa la sorella Caterina dopo un incidente domestico
La Turchia mostra vicinanza al commissario tecnico dopo la tragica notizia
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 11:00
Grave lutto per Vincenzo Montella. Il commissario tecnico della Turchia ha perso la sorella Caterina, scomparsa in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente domestico. A darne notizia è stata la Federazione turca, che ha comunicato anche i dettagli delle esequie: i funerali si terranno alle ore 16.30 del 22 luglio presso la Chiesa di San Nicola, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.