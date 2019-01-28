Grave infortunio per il viola in prestito Castrovilli. I tempi di recupero...

Nuova tegola per la Cremonese che vede crescere il numero di infortunati. La società grigiorossa ha comunicato che "al termine della partita con il Palermo, il calciatore Gaetano Castrovilli ha lament...

Nuova tegola per la Cremonese che vede crescere il numero di infortunati. La società grigiorossa ha comunicato che "al termine della partita con il Palermo, il calciatore Gaetano Castrovilli ha lamentato il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio destro con sospetta lesione del corno anteriore del menisco esterno. In queste ore, in accordo con la Fiorentina, Castrovilli sarà sottoposto a valutazione specialistica a cura del professor Mariani, presso la clinica Villa Stuart di Roma, per le cure del caso. Non si esclude l’indicazione di chirurgica".

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