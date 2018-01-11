Grave incidente per l'ex viola Paolo Rosi, è ricoverato in terapia intensiva

Grave incidente occorso lo scorso martedì pomeriggio all'ex giocatore della Fiorentina Paolo Rosi. Mentre percorreva via dei Cipressi a Montignoso il grande amico di Antognoni e residente a Forte dei...

Grave incidente occorso lo scorso martedì pomeriggio all'ex giocatore della Fiorentina Paolo Rosi. Mentre percorreva via dei Cipressi a Montignoso il grande amico di Antognoni e residente a Forte dei Marmi si è scontrato a bordo del suo scooter. Ad avere la peggio è stato proprio l'ex centrocampista viola che ha riportato contusioni varie ed un trauma piuttosto grave ad un piede. Adesso è all'ospedale di Massa, dove si trova ricoverato in terapia intensiva.

Fonte: iltirreno.gelocal.it