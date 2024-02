Grana in casa Napoli, Kvaratskhelia guadagna solo 1,3 milioni a stagione e vuole più soldi da De Laurentiis

L’amore e la riconoscenza Kvaratskhelia li ha dimostrati non solo a parole ma anche con i fatti nei confronti del Napoli. Basta riavvolgere il nastro alla scorsa estate quando il georgiano, nonostante il forte richiamo del Real Madrid e di altri top club inglesi, decise di rimanere in azzurro senza pretendere soldi in più rispetto all’attuale ingaggio da 1,3 milioni di euro a stagione. Ora però il tema rinnovo torna prepotentemente d’attualità perché dopo un avvio difficile Khvicha sta tornando a determinare con le sue giocate da leader tecnico qual è. Le difficoltà incontrate dal Napoli in questa stagione non hanno scalfito minimamente quelle che sono le sensazioni di Kvaratskhelia che continua a vedere il suo futuro in maglia azzurra.

Questione di emozioni e sentimenti nei confronti di una città e di una tifoseria che lo hanno adottato sin dalla prima uscita al Maradona contro il Monza. L’agente dell’ex Rubin Kazan, Mamuka Jugeli, ha ricevuto proposte da capogiro specialmente da club arabi ma è la volontà del giocatore a fare la differenza. In casa Napoli la questione relativa al rinnovo di Kvaratskhelia è vista come uno step necessario ma da vivere con serenità e senza fretta. Il ragazzo ha ribadito al presidente De Laurentiis che darà sempre precedenza alla sua offerta prima di valutare eventuali nuove proposte dall’estero. Le parti si sono strette la mano di recente con la promessa di affrontare in maniera seria e concreta il discorso prima del termine della stagione. Ora la priorità va al campo e alla difficile ma non impossibile missione Champions League. Lo riporta Calciomercato.com

