Gosens: "Voglio restare alla Fiorentina, ci sto veramente bene. C'è tanto di Vanoli nella salvezza"

Intervistato da DAZN in un'intervista flash a fine partita Gosens ha toccato diversi temi compreso il suo futuro

Intervistato da DAZN in un'intervista flash a fine partita Gosens ha toccato diversi temi compreso il suo futuro:

“Vanoli ci ha preso in una situazione difficile, mentalmente in una fase delicata. Grande merito suo, un girone di ritorno importante, non era così scontato come la gente pensavo. La verità è che è stato un periodo buio a Gennaio, siamo usciti di squadra vera come famiglia, di questo sono orgoglioso. Alla fine ci siamo salvati.

Christense ha fatto una partita enorme e se la merita. È un grande uomo anche grazie a lui ci siamo salvati. A gennaio ha portato leggerezza e sorriso. Non è mai facile non giocare ha davanti un fenomeno come David, ma se lo merita.

Per me è stato un onore entrare con i miei figli e essere capitano. Io mi vedo qui, sto veramente bene. La Fiorentina mi ha dato una casa, non ho voglia di muovermi da qui, io sto bene qui e posso dare ancora tanto. Ogni giorno a questo ambiente do il massimo, questa è la mia volontà”