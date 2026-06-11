Gosens: "Stagione molto stressante, sono fuori dai Mondiali a causa del rendimento con la Fiorentina"

L'amarezza e la delusione di Robin Gosens per essere stato escluso dai convocati del ct Nagelsmann per il Mondiale appena iniziato

Robin Gosens ha concesso un'intervista al quotidiano tedesco T-Online in cui ha parlato dell'esclusione dalla lista dei convocati per il Mondiale con la nazionale della Germania.

Ecco le parole del difensore della Fiorentina:

"Non ero così ansioso e fiducioso come prima di Euro 2024. Allora ero ottimista e sinceramente convinto che sarei stato selezionato. Quest'anno è stato diverso a causa della stagione difficile del mio club".

Sulla Fiorentina:

"E' stato molto stressante a livello mentale. E poi c'è stata anche una telefonata molto deludente con l'allenatore della nazionale, in cui mi ha informato che non sarei andato ai Mondiali. Nella conversazione cruciale, mi ha detto che David Raum e Nathaniel Brown avevano fatto molto bene la scorsa stagione e che, sebbene io avessi avuto un'annata discreta, non ero stato abbastanza costante. Ma aveva ragione. Semplicemente non giocavo con regolarità a un livello tale da poter partecipare ai Mondiali"

Sul sogno svanito:

"Ricevere un rifiuto così netto fa sempre male, anche se è la verità. Dopotutto, si vive per sogni del genere. Ma non bisogna dimenticare una cosa: questo tipo di conversazioni non sono facili né piacevoli nemmeno per il commissario tecnico della nazionale. Apprezzo molto il confronto aperto con lui. Tuttavia, un altro tipo di conversazione è molto più difficile. Parlare con se stessi. Ammettere a se stessi: quest'anno probabilmente non basterà. Ma non ha senso illudersi, mentire a se stessi. Altrimenti la delusione sarebbe probabilmente ancora maggiore. Ora sono abbastanza realista da valutare le mie prestazioni. Ciononostante, mi concedo ancora di sognare. Per me è assolutamente parte di ciò che sono. Ne traggo motivazione per non perdere la speranza. Qualcuno potrebbe dire: Gosens ha perso completamente la testa, ma io sono fatto così. Dopotutto, si tratta dei Mondiali, la cosa più importante per ogni calciatore".

Sul futuro in Nazionale:

"Nagelsmann mi ha detto che, pur non essendo attualmente in squadra, mi apprezza come persona e come giocatore, e che se giocherò bene la prossima stagione, le cose potrebbero cambiare. Questo mi ha davvero colpito. Finché il commissario tecnico della nazionale mi dirà queste cose, continuerò a coltivare il mio sogno"

Sulle possibilità di vittoria della Germania:

"Non prendiamoci in giro. La squadra dovrà spingersi oltre i propri limiti se vorrà sollevare il trofeo della Coppa del Mondo alla fine. Magari anche arrivare vicina alla vittoria. Se tutto questo si concretizzerà, potranno arrivare lontano. Ho giocato al fianco di quasi tutti i giocatori che sono stati convocati in nazionale. So come si comportano, come interagiscono tra loro. Vanno tutti d'accordo; è una squadra coesa, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Questa è la base per il successo. E se tutti esprimeranno il massimo del loro potenziale, sono convinto che potrà essere un Mondiale davvero eccezionale".