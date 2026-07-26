Gosens: "Quando la Fiorentina mi ha detto che non ero più nel progetto lo Schalke si è fatto avanti"

Robin Gosens ha parlato dopo aver giocato la prima amichevole con la maglia dello Schalke

Robin Gosens ha lasciato la Fiorentina perchè escluso dal progetto tecnico da Fabio Paratici, queste le sue parole dopo la prima amichevole giocata con lo Schalke, queste le sue parole:

«Il mio trasferimento è stato un vero e proprio percorso a ostacoli. All'inizio non era chiaro se l'operazione sarebbe andata in porto: lo Schalke, a fasi alterne, sembrava più o meno deciso a portarla avanti. Poi, però, la situazione si è sbloccata. Il club tedesco è tornato a farsi avanti con convinzione proprio quando la Fiorentina mi ha comunicato che non rientravo più nei suoi piani. Da quel momento tutti gli incastri sono andati al loro posto.Una volta arrivato, ho trovato un gruppo estremamente unito e con un grande spirito di squadra. L'inserimento è stato quindi piuttosto naturale, anche grazie al fatto che conoscere la lingua facilita sempre le cose. Quando entri in uno spogliatoio che funziona così bene, ambientarsi diventa molto più semplice. Fin dal primo giorno mi sono sentito davvero come a casa».