Gosens potrebbe lasciare la Fiorentina. Sportitalia annuncia: "Il Real Betis ha chiesto informazioni"

Secondo quanto annunciato il Real Betis avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina per Gosens

Robin Gosens è finito nel mirino del Real Betis. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club spagnolo è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia sinistra e, oltre a seguire Angeliño della Roma, ha chiesto informazioni anche per l'esterno della Fiorentina. Il profilo del tedesco piace alla dirigenza biancoverde, che sta valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia in vista della prossima stagione. Sempre secondo Sportitalia, Gosens avrebbe concrete possibilità di lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. Resta da capire se l'interesse del Real Betis si trasformerà in una trattativa vera e propria o se il club spagnolo deciderà di puntare su altri obiettivi.