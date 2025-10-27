Gosens peggiore in campo, Nazione: “Stride il confronto con il Robin del passato. È in difficoltà”

Robin Gosens è stato il peggiore in Fiorentina-Bologna ecco la sua pagella di La Nazione: “ Sì, avete letto bene. Mai avremmo pensato di doverlo mettere su questa colonna, eppure è inevitabile. Le attenuanti non mancherebbero, però stride il confronto con il Robin del passato. E la gara non è semplice. C’è un cliente scomodo per il tedesco visto che dalle sue zolle si affaccia spesso Orsolini e sulla corsia insiste Holm, ma in questo periodo va in difficoltà quando deve ripartire e le sue iniziative mancano. Dal 52′ Fortini”.