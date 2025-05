Gosens: “Non capita tutti i giorni di segnare 2 gol in una semifinale ma sono triste, perché non è bastato”

Quanto è mutevole il calcio lo sa benissimo Robin Gosens, che ieri sera nella semifinale di ritorno di Conference League ha vissuto delle emozioni da montagne russe tra la doppietta realizzata e il recupero (2-2) del Betis Siviglia che non ha permesso alla Viola di accedere alla terza finale del torneo consecutiva. Sguardo nel vuoto e tanta frustrazione a bordo campo per l’esterno tedesco che ha commentato nel post-partita, appurata l’eliminazione: “Non capita tutti i giorni di segnare due gol in una semifinale, eppure sono qui, triste, perché so che non è bastato”, le prime parole riprese da Sport1.