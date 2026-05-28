Gosens farà i mondiali: sarà commentatore e opinionista della televisione tedesca ARD

Non è una novità per lui visto che aveva fatto lo stessa cosa negli europei del 2021 ed era stato molto apprezzato dagli spettatori

Robin Gosens farà i mondiali del 2026 in Messico-Usa e Canada ma con un ruolo diverso. Il terzino della Fiorentina infatti non è stato convocato da Nagelsmann ma seguirà l'evento come opinionista e commentatore della televisione tedesca ARD. Non è una novità per lui visto che aveva fatto lo stessa cosa negli europei del 2021 ed era stato molto apprezzato dagli spettatori