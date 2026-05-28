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Gosens farà i mondiali: sarà commentatore e opinionista della televisione tedesca ARD

Non è una novità per lui visto che aveva fatto lo stessa cosa negli europei del 2021 ed era stato molto apprezzato dagli spettatori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 12:28
Gosens farà i mondiali: sarà commentatore e opinionista della televisione tedesca ARD - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Robin Gosens farà i mondiali del 2026 in Messico-Usa e Canada ma con un ruolo diverso. Il terzino della Fiorentina infatti non è stato convocato da Nagelsmann ma seguirà l'evento come opinionista e commentatore della televisione tedesca ARD. Non è una novità per lui visto che aveva fatto lo stessa cosa negli europei del 2021 ed era stato molto apprezzato dagli spettatori

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