Gosens: "Contestazione? i tifosi sono il cuore della società. A Dicembre tanti scontri nelle riunioni"

Intervistato da DAZN in un'intervista flash a fine partita Gosens ha toccato diversi temi compresa la contestazione

Intervistato da DAZN in un'intervista flash a fine partita Gosens ha toccato diversi temi compresa la contestazione:

"La contestazione? I tifosi sono il cuore della piazza, quello che dicono loro va accettato. Noi abbiamo fatto un lavoro complicato, non era scontato . A gennaio momenti bui con tante riunioni, parolacce, duri. Da lì in poi è cambiato qualcosa e abbiamo messo da parte l’ego. Non solo mister Pioli anche io avevo detto che volevamo fare meglio, se inizi con quelle aspettative poi sei deluso. Abbiamo raggiunto l’obbiettivo minimo, nelle prime partite volevamo fare bella figura. Io in primis, troppo ego"