Goretti: "Vanoli è tornato con grande forza sia dentro che fuori. Njie deve dimostrare di essere subito pronto"

Il direttore tecnico della Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN: "Vanoli è in piena condivisione con quella che è l'idea e con la squadra".

Ha parlato nel pre partita di DAZN il direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti. Intanto gli viene chiesto di Vanoli e di questo suo rientro alla guida della Fiorentina: "Lui conosce tutto di questo ambiente, è tornato con grande forza sia dentro che fuori. E' in piena condivisione con quella che è l'idea e con la squadra. E' consapevole e ha grande fiducia, ha compreso che è stata fatta una scelta di squadra molto futuribile e che c'è da dare l'inizio di qualcosa di duraturo. Come dice lui sta parlando molto con i ragazzi per fargli capire cosa è Firenze e cosa è la Fiorentina".

Sulla futuribilità della squadra e di due giocatori come Njie e Gonçalves: "Gonçalves viene da un estate dove è stato ai margini e dunque deve ritrovare condizione, riprendere il suo livello. Rappresentano bene presente e futuro. Njie deve dimostrare di essere pronto anche nell'immediato. Sono diversi e vengono visti per due funzioni differenti".