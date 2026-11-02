Goretti: "L'anno scorso eravamo alla fine di un ciclo tecnico, quest'anno è l'inizio di un cambiamento radicale"

Le parole di Roberto Goretti all'interno del prepartita di Sassuolo-Fiorentina

Roberto Goretti ha parlato a poco meno di un'ora dal fischio di inizio di Sassuolo-Fiorentina, all'interno del prepartita di "Dazn"

Ecco le parole del dirigente viola:

Sulla posizione di Paolo Vanoli:

"La fiducia in un allenatore è determinante se si vuole raggiungere qualcosa, è un mezzo determinante per raggiungere gli obbiettivi. È fondamentale che il club abbia fiducia nell'allenatore e l'allenatore abbia entusiasmo"

Sull'incredulità della classifica simile allo scorso anno:

"Onestamente avrei pensato fosse un deja vu, analizandola da dentro nonostante una classifica non buona vedo situazioni agli antipodi. L'anno scorso il club era arrivato alla fine di un ciclo tecnico, quest'anno è all'inizio di un cambiamento radicale importante nel club e nel modo che il club vuole raggiungere"