Goretti: "C'è stato un cambiamento importante. Vogliamo costruire un nuovo modello di fare calcio"

Le parole del ds viola

Il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato prima del fischio di inizio della gara contro il Torino. Queste le sue parole:



"È un momento di passaggio da un modo di fare club a un altro. C’è stato un cambiamento importante: sono state fatte tantissime operazioni. Dei 60 giocatori sotto contratto, ne sono usciti 52. Abbiamo fatto tante operazioni, ma la cosa più importante e l’obiettivo più grande è iniziare a costruire un nuovo modello di fare calcio, sperando di farlo nella maniera giusta, affinché possa essere duraturo e portare la Fiorentina a essere competitiva".