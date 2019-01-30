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Gooooool della Fiorentina! Capolavoro Biraghi, rete di Muriel!

Si porta ancora in vantaggio di due gol la Fiorentina! Mirallas appoggia sulla sinistra per Biraghi che con una magia supera Florenzi..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 18:32
Gooooool della Fiorentina! Capolavoro Biraghi, rete di Muriel! - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Muriel
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Si porta ancora in vantaggio di due gol la Fiorentina! Mirallas appoggia sulla sinistra per Biraghi che con una magia supera Florenzi e mette in mezzo. Da dietro arriva Muriel che con un destro deviato segna la rete del 3-1.

Una bella Fiorentina al Franchi.

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