Gooooool della Fiorentina! Capolavoro Biraghi, rete di Muriel!
Si porta ancora in vantaggio di due gol la Fiorentina! Mirallas appoggia sulla sinistra per Biraghi che con una magia supera Florenzi..
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 18:32
Si porta ancora in vantaggio di due gol la Fiorentina! Mirallas appoggia sulla sinistra per Biraghi che con una magia supera Florenzi e mette in mezzo. Da dietro arriva Muriel che con un destro deviato segna la rete del 3-1.
Una bella Fiorentina al Franchi.