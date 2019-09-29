GOOOOOL DELLA FIORENTINA! SI SBLOCCA CASTROVILLI!
GOOOOOOOL della Fiorentina! Recupera palla Milenkovic sulla trequarti e allarga per Chiesa, che dopo un tocco mette forte in mezzo. Sulla respinta arriva Castrovilli, che non perdona Donnarumma.Rete m...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 22:59
GOOOOOOOL della Fiorentina! Recupera palla Milenkovic sulla trequarti e allarga per Chiesa, che dopo un tocco mette forte in mezzo. Sulla respinta arriva Castrovilli, che non perdona Donnarumma.
Rete meritata per il giovane viola, autore di una grande partita, oltre che di un grande campionato.