GOOOOOL CASTROVILLI! SEGNA DI TESTA E DEDICA SPECIALE A RIBERY
Goooooool della Fiorentina! Trovano il pareggio i viola grazie alla bellissima rete di Castrovilli. Boateng passa indietro a Venuti che di prima mette in mezzo. Castrovilli anticipa tutti di testa e m...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 23:08
Goooooool della Fiorentina! Trovano il pareggio i viola grazie alla bellissima rete di Castrovilli. Boateng passa indietro a Venuti che di prima mette in mezzo. Castrovilli anticipa tutti di testa e mette in saccoccia il secondo sigillo personale.
Dedica speciale a Ribery per Castrovilli che guarda in tribuna e mostra il 7.