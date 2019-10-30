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GOOOOOL CASTROVILLI! SEGNA DI TESTA E DEDICA SPECIALE A RIBERY

Goooooool della Fiorentina! Trovano il pareggio i viola grazie alla bellissima rete di Castrovilli. Boateng passa indietro a Venuti che di prima mette in mezzo. Castrovilli anticipa tutti di testa e m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 23:08
GOOOOOL CASTROVILLI! SEGNA DI TESTA E DEDICA SPECIALE A RIBERY - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Goooooool della Fiorentina! Trovano il pareggio i viola grazie alla bellissima rete di Castrovilli. Boateng passa indietro a Venuti che di prima mette in mezzo. Castrovilli anticipa tutti di testa e mette in saccoccia il secondo sigillo personale.

Dedica speciale a Ribery per Castrovilli che guarda in tribuna e mostra il 7.

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