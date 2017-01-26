Tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina è una gara d'orgoglio. Nessuno vuole fare il primo passo

E questo porta solo confusione nella difesa viola. Con un mercato che non decolla nemmeno...

Tuttosport parla di Gonzalo Rodriguez e del suo rinnvo. Sempre più tesa la vicenda contrattuale del capitano viola e i perduranti errori di Tomovic stanno creando in casa viola un’emergenza-difesa alla Fiorentina. Così, mentre lo svincolato Martin Cáceres si offre, la Fiorentina si sta guardando attorno, anche se è difficile che si muova in questa sessione di mercato, a meno di autentiche opportunità. Nel frattempo non si sblocca il ‘braccio di ferro’ con Rodriguez in scadenza a giugno: il 33enne centrale argentino non ha preso finora in considerazione la proposta di rinnovo, prolungamento fino al 2018 con opzione legata alle presenze e ingaggio di circa 1,2 milioni. L’entourage continua a ribadire che a tali condizioni non ci sarà rinnovo, piuttosto entro fine mese un accordo con un nuovo club.