Gonzalo: “L’assenza di Astori mi distrugge ogni giorno. Corvino mi chiuse la porta in faccia”

Gonzalo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport

Gonzalo Rodriguez. si sente un cittadino di Firenze, è tifoso Viola - di cui è stato simbolo e capitano - e quando ne parla ancora oggi si emoziona. Gli brillano gli occhi. Durante la chiacchierata. l'argentino combatte l’emozioni . Quando parla di Astori. Eravamo compagni di reparto, lui sempre il primo ad abbracciarmi dopo ogni gol».

Gonzalo, partiamo dall'arrivo a Firenze. Possiamo dire che ha avuto un mediatore speciale? «La trattativa l'ha gestita Borja Valero, è vero. lo avevo già dato l'ok al trasferimento, ma la Fiorentina mi avrebbe preso solo insieme a lui. Arrivavamo entrambi dal Villarreal. Mi chiamò una sera: "Gonzalo fai le valigie, andiamo a Fireze"».

Presto ne siete diventati capitani e riferimenti. «Assolutamente. I fiorentini sono un popolo fantastico: passionali, simpatici, amanti del pallone e del tifo. Riempiono lo stadio, pensano al calcio tutto il giorno. Mi ricordano gli argentini in questo. Dopo una vittoria a San Siro con il Milan ci trovammo tantissimi tifosi alla stazione, occupavano tutte le banchine. Pensai 'questi so no pazzi. E per la Fiorentina lo sono per davvero».

Con Montella prima e con Sousa poi avete espresso un grande calcio in Europa e in Italia.

Cè il rimpianto di non aver vinto nulla? «Sì, eccome. Giocavamo da dio. E non siamo nemmeno mai arrivati in Champions. Nel 2013 eravamo a un passo... poi all'ultima giornata diedero un rigore inesistente al Milan e noi arrivammo quarti. La città se lo sarebbe meritato. Con Vincenzo abbiamo creato un gruppo vero, ci divertivamo. Avevamo tanti giocatori nuovi, si è creata un'alchimia da subito. Con Paulo, invece, il livello si è alzato. Eravamo più maturi, più pronti e abituati a un certo tipo di partite».

Ha una partita che rigiocherebbe se potesse? «La finale di Coppa Italia con il Napoli del 2014. Prendemmo due gol subito, fa ancora male pensarci. E io, pochi mesi dopo, potevo andare proprio a giocare per loro. Scelsi, però, di non volermi trasferire. Dissi al direttore sportivo Prade che ero il capitano della squadra e non mi sarei voluto muovere. Provavo un grande senso di responsabilità».

A proposito di capitani e responsabilità, nei suoi ultimi due anni a Firenze ha giocato in difesa al fianco di Astori. Un ricordo personale di Davide? «Il pensiero che lui non ci sia più mi distrugge ogni giorno. Mi viene da piangere anche solo a parlarne. Era il mio compagno di reparto. Lo porto e lo porterò sempre con me. Conservo ancora una foto dell'ultimo gol segnato con la Fiorentina: c'è Davide che mi viene incontro e mi abbraccia. Giocavamo uno al fianco dell'altro, ci siamo sempre aiutati anche fuori dal campo. Capitava spesso che ci vedessimo pure con le famiglie, i nostri figli hanno la stessa età. In occasione del centenario ho conosciuto anche suo fratello, abbiamo parlato tanto. E stato molto emozionante».

Lei nel 2017 lasciò Fiorentina e la fascia da capitano, ereditata proprio da Davide. «Gia quando ero io il capitano c'erano varie persone che in spogliatoio prendevano parola. Astori, Borja Valero e Tomovic su tutti. Sono molto contento, però, la fascia l'abbia indossata lui. È stato un esempio di lealtà, lavoro e umanità».

Torniamo sul suo addio alla Fiorentina. Disse più volte che sarebbe voluto restare, eppure il suo contratto non fu rinnovato. Come andò? «Non voglio fare polemica, sono passati anni e io sono felice lo stesso. Sarei rimasto volentieri un'altra stagione, ma Corvino non lo permise. Voleva rivoluzionare la squadra e portare alcuni giocatori "fedeli" a lui. Mandò via me, Borja e altri. Quando andai da lui per parlare mi fu chiusa un po' la porta in faccia: aveva già deciso. Per fortuna sono riuscito a tornare subito al San Lorenzo, il club della mia vita dove ho iniziato a giocare».

Capitolo passioni. Lei è un grande appassionato di musica, suonava la chitarra anche in ritiro? «Certo. Alla Fiorentina creavamo davvero un bel clima tra musica e canzoni. lo suonavo la chitarra, Neto cantava e Cuadrado ballava. Gli altri si ammazzavano di risate. I più stonati? Direi Borja... non sa proprio cantare. A Pepito Rossi, invece, piace il rap. lo sono più tipo da rock 'n' roll, non ci siamo mai trovati da quel punto di vista».

A fine agosto è tornato a Firenze per il centena-rio. Che emozione è stata? «Sono entrato al Viola Park e mi sono apparsi Batistuta, Rui Costa, Baggio, Mutu e una sfilza lunghissima di campioni. Ho realizzato di aver fatto parte di una società gloriosa e di aver dato il mio contributo. Poi, giocare ti fa... venire nostalgia. Ti manca il campo, lo spogliatoio, i tifosi. Ti senti un po' vecchio. Scherzi a parte, e stato stupendo: non mi aspettavo di ricevere così tanto affetto. Allo stadio sì, ma anche tra la gente comune per strada. Parlando con un tifoso ricordavo la mia Fiorentina, le partite, le vittorie, i pianti Davide. Quanta vita abbiamo passato insieme...». Lo scrive la Gazzetta dello Sport