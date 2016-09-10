Gonzalo c'è, Vecino forse. Ballottaggio Berna-Tello
In attesa delle parole di Sousa alcune anticipazioni sulla formazione anti-Genoa.
In attesa delle parole di Sousa filtrano alcune indiscrezioni sulle pagine del QS per quanto riguarda la formazione che domani dovrebbe affrontare il Genoa a Marassi.
Gonzalo, recuperato dopo gli ultimi acciacchi, affiancherà Astori al centro della difesa, con Tomovic e De Maio in ballottaggio per una maglia da titolare sulla destra.
Più incerta la situazione a centrocampo, con Vecino ancora in dubbio e Bernardeschi e Tello a giocarsi un posto sulla corsia di destra. Nessun dubbio invece sulla presenza di Kalinić al centro dell'attacco.
Dopo la conferenza stampa del tecnico portoghese, che si terrà nel pomeriggio, la squadra partirà per Genova. Il ritorno è invece previsto nell'immediato post partita per preparare al meglio la trasferta di Salonicco che aprirà l'Europa League giovedì prossimo.