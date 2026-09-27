Gonçalves: "Quando ha chiamato Paratici ho accettato subito. Fiorentina scelta perfetta"

Pedro Gonçalves racconta la trattativa lampo che l'ha portato a vestire la maglia Viola

Nell'intervista rilasciata a La Nazione, Pedro Gonçalves ha rivelato alcuni dettagli sul suo arrivo alla Fiorentina: "Ero pronto a lasciare il Portogallo, ma volevo continuare a giocare in Europa, come in Inghilterra, Spagna o Italia. L’Arabia? Qualcosa c’era, ma non m’interessava, volevo rimanere nel calcio che conta ed in tal senso la Fiorentina è stata una scelta perfetta".

"La trattativa? Quando mi hanno informato della Fiorentina, ho detto sì in un istante. Il primo contatto è stato tra il mio procuratore ed il direttore Paratici: ci ho messo un secondo ad accettare".