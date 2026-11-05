Gonçalves omaggia Ronaldo: "Privilegiato per aver condiviso il campo con te. Eterna gratitudine"
Il giocatore della Fiorentina dedica un messaggio social a CR7 dopo l'annuncio dell'addio alla Nazionale portoghese
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2026 16:30
L'annuncio dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale portoghese ha suscitato numerose reazioni nel mondo del calcio. Tra queste anche quella di Pedro Gonçalves, centrocampista della Fiorentina, che ha voluto dedicare un pensiero speciale al fuoriclasse portoghese attraverso i propri canali social.
"Sono stato un privilegiato ad aver condiviso lo stesso campo con te, leggenda. I record rimangono, così come la tua dedizione nel portare il nome del Portogallo in tutto il mondo. Grazie per tutti i consigli e per avermi aiutato in un momento molto importante per me. Eterna gratitudine".