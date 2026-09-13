Goncalves in ritardo di condizione, Vanoli conta sulla sosta per lavorare sulla sua forma

Allo Sporting era ai margini in attesa di una sua cessione

La Fiorentina si gode il momento dopo il brutto avvio in campionato in parte cancellato dalla bella prova a Venezia seguita dal ritorno di Vanoli in panchina. Sugli esterni sono ottime le prestazioni di Njie e Mastantuono ma i viola hanno un’altra carta da tirare fuori dal mazzo: Pedro Goncalves.

Il portoghese è arrivato a Firenze in ritardo di condizione visto che era ormai fuori dai programmi dello Sporting Lisbona in attesa di una cessione. Il calciatore infatti non si è sempre allenato pienamente, non ha disputato le amichevoli e le prime partite di campionato. Nulla di grave ma un leggero ritardo di condizione.

Per questo sarà importante la partita con il Pisa per mettere minuti nelle gambe e aumentare la condizione atletica. Ma sarà ancora più importante la sosta lunga di 3 settimane per allenarsi e farsi ritrovare in forma alla ripresa del campionato. Il vero Goncalves dunque sta per arrivare