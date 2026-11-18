L'intervista Goncalves: "Ho insistito per venire a Firenze. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico"

Dagli inizi nel Braga fino a Firenze: «Mi hanno accolto a braccia aperte e non so nemmeno il perché...»

I l viaggio del bambino Pedro per diventare il calciatore Gonçalves, passando dal soprannome Pote mal sopportato perché ricorda una caratteristica fisica che non gli appartiene più: poi, tutto il resto vien da sé. Pronto? «Prontissimo», risponde il 28enne centrocampista avanzato portoghese arrivato in estate dallo Sporting Club de Portugal e subito entrato nel cuore dei tifosi viola che hanno visto in lui il talento che può accendere la Fiorentina. E allora cominciamo.



Il primo pallone nel Chaves.

«La mia città, la mia terra, i luoghi del ricordo. Mi accompagnavano mamma e papà, pensavo solo a divertirmi e ad essere felice con i miei amici».



Le giovanili nel Braga.

«Ecco, quello è stato un momento delicato. Ho lasciato i miei e vivevo da una signora che lavorava per il club e mi ospitava. Studiavo e mi allenavo: dura lontano da casa, ma lì ho cominciato a pensare di poter diventare un calciatore».



Valencia dai diciassette ai diciannove.

«Ancora minorenne non potevo giocare tra i professionisti. Meglio il secondo anno, da gennaio in avanti. Esperienza comunque formativa».



Infine, il Wolverhampton in Premier League 2.

«Nuno Espirito Santo, tecnico portoghese dei Lupi, mi ha concesso un'occasione dopo aver parlato con il mio procuratore. Ho fatto tanto lavoro specifico sul campo e in palestra: ho messo insieme una sola presenza in Carabao Cup, ma il calcio inglese mi ha dato muscoli e mi ha abituato all’agonismo».



Giri finiti: Famalicao e biglietto di ritorno per il Portogallo.

«Sono arrivato come giovane da aggregare per la Primavera. Alla prima amichevole della stagione mi inseriscono tra i grandi e non esco più».



Difatti, con 5 gol e 6 assist in 33 partite conquista lo Sporting.

«Primo anno clamoroso. Vinciamo subito il titolo e io con 23 gol sono il capocannoniere del campionato (secondo l’ex viola Seferovic con 22 e nel mezzo alla classifica c’è anche Beto allora al Portimonense con 11, ndc). Lo Sporting mi ha cambiato la vita, mi ha fatto diventare un calciatore capace di salire fino alla nazionale. Mi ha dato tutto ed è stato tutto per me e per la mia famiglia».



Dopo sei anni in biancoverde con 239 presenze e 97 reti, la Fiorentina: visto e preso l’ultimo giorno di mercato.

«Avevo altri tre anni di contratto, avevo altre opportunità perché mi avevano prospettato che avrei potuto lasciare Lisbona, ma quando si è presentata una squadra storica e prestigiosa come la Fiorentina non ho avuto mezzo dubbio. Voglio andare a Firenze, ho detto al mio procuratore».



Prestito a 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5 che diventa obbligo condizionato: la formula del trasferimento può essere un problema.

«Assolutamente no. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico per fare il calciatore. Penso solo a ripagare la fiducia del club, dell'allenatore e dei tifosi. Lo voglio con tutto me stesso e darò il massimo, poi ad aprile-maggio vedremo».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport