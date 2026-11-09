Goncalves è un fattore: con la Fiorentina fa un gol o un assist ogni 75 minuti. 3 in 226 minuti

Goncalves già decisivo in zona gol

Finalmente titolare Pedro Goncalves nonostante una prestazione buona ma non brillantissima ha comunque messo a referto un assist. Quello su corner per il gol di Pellegrino, un pallone al bacio che finalmente ha esaltato la caratteristica migliore del bomber viola: il colpo di testa.

Si sapeva che Goncalves era il calciatore in rosa con più gol e assist nelle gambe, d’altro canto la sua carriera parla chiaro: 97 gol e 66 assist, numeri da capogiro. E infatti anche a Firenze sta diventando un fattore nonostante il minutaggio limitato.

Infatti in appena 226 minuti in stagione Goncalves ha messo a referto 1 gol e 2 assist, vuol dire di fatto contribuire direttamente ad un gol ogni 75 minuti, più di uno a partita