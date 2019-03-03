Gollini: “Gol di Muriel bellissimo, parata difficile su Chiesa. Chi più bravo tra me e Lafont?”
Al termine del primo tempo ha parlato ai microfoni di Sky Sport Gollini: “il gol di Muriel bellissimo, la parata su Chiesa difficile. Siamo stati bravi ad imporci, conterà la fine. Lafont? Non spetta...
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2019 18:27
Al termine del primo tempo ha parlato ai microfoni di Sky Sport Gollini:
“il gol di Muriel bellissimo, la parata su Chiesa difficile. Siamo stati bravi ad imporci, conterà la fine. Lafont? Non spetta a me dire chi è il più bravo tra i due”.