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Gol meraviglia di Politano e Sassuolo avanti. Fiorentina in difficoltà

Il Sassuolo va avanti a 5' minuti dalla fine del primo tempo con Politano. Cross basso dalla destra dell'esterno verdenero in direzione del fantasista di casa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2018 18:29
Gol meraviglia di Politano e Sassuolo avanti. Fiorentina in difficoltà -
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Politano
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Il Sassuolo va avanti a 5' minuti dalla fine del primo tempo con Politano. Cross basso dalla destra dell'esterno verdenero in direzione del fantasista di casa. Il giocatore stoppa la palla, se la mette sul sinistro e trafigge Dragowski con un tiro a giro sotto l'incrocio.

Viola in difficoltà, sotto nel punteggio e con un uomo in meno

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