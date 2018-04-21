Gol meraviglia di Politano e Sassuolo avanti. Fiorentina in difficoltà
Il Sassuolo va avanti a 5' minuti dalla fine del primo tempo con Politano. Cross basso dalla destra dell'esterno verdenero in direzione del fantasista di casa
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2018 18:29
Il Sassuolo va avanti a 5' minuti dalla fine del primo tempo con Politano. Cross basso dalla destra dell'esterno verdenero in direzione del fantasista di casa. Il giocatore stoppa la palla, se la mette sul sinistro e trafigge Dragowski con un tiro a giro sotto l'incrocio.
Viola in difficoltà, sotto nel punteggio e con un uomo in meno