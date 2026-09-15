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Gnonto: "Vanoli ci sta dando tanta fiducia. La coppa Italia è un obiettivo e vogliamo vincere il derby"

Le parole di Gnonto scelto nella formazione dei viola nel derby di Coppa Italia contro il Pisa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 20:24
Gnonto: "Vanoli ci sta dando tanta fiducia. La coppa Italia è un obiettivo e vogliamo vincere il derby" - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Wilfred Gnonto sarà titolare sulla fascia sinistra della Fiorentina.

L'ex giocatore del Leeds è intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Pisa per il derby con il Pisa valido per i 16esimi di Coppa Italia.

Ecco le parole del calciatore della Fiorentina raccolte dalle telecamere di Mediaset:

Sull'impatto di Vanoli

"Ci sta dando tantissima fiducia, ci ha detto che questa era una pagina bianca. La colpa Italia è un obbiettivo importante per noi, questo è un derby e vogliamo vincere"

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