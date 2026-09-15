Gnonto: "Vanoli ci sta dando tanta fiducia. La coppa Italia è un obiettivo e vogliamo vincere il derby"

Le parole di Gnonto scelto nella formazione dei viola nel derby di Coppa Italia contro il Pisa

Wilfred Gnonto sarà titolare sulla fascia sinistra della Fiorentina.

L'ex giocatore del Leeds è intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Pisa per il derby con il Pisa valido per i 16esimi di Coppa Italia.

Ecco le parole del calciatore della Fiorentina raccolte dalle telecamere di Mediaset:

Sull'impatto di Vanoli

"Ci sta dando tantissima fiducia, ci ha detto che questa era una pagina bianca. La colpa Italia è un obbiettivo importante per noi, questo è un derby e vogliamo vincere"