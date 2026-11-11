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Gnonto: "A Firenze mi sento a casa. Qui c'è solo la Fiorentina: sono parte di qualcosa di grande"

Willy Gnonto si racconta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2026 13:29
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Gnonto: "A Firenze mi sento a casa. Qui c'è solo la Fiorentina: sono parte di qualcosa di grande" - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L’esterno della Fiorentina in prestito dal Leeds, Wilfried Gnonto, ha parlato ai canali ufficiali viola ripercorrendo alcune tappe della sua carriera:

“Lasciare l’Italia così giovane è una cosa che all’inizio è stata difficile, mi mancava casa, amici, le mie abitudini, ma penso sia stata una delle cose migliori che abbia fatto e oggi rappresenta di più la mia forza. Sembrava un salto nel vuoto, ma è andata abbastanza bene con l’aiuto dei miei genitori, che mi hanno aiutato sia in Svizzera che in Inghilterra. Amo il cambiamento, non sono uno a cui piace stare troppo comodo, mi piace provare cose nuove".

"Hanno fatto tanti sacrifici per me e cercare di ripagarli come posso è una spinta in più. Sono una persona molto precisa, mi piace l’ordine, il disordine mi dà ansia. Sono solare e mi piace divertirmi, cercando di avere un’energia positiva”.

“Quando ho pensato di aver fatto la scelta giusta? Quando ho ricevuto la convocazione dell’Italia, in un momento inaspettato, quando ero in Svizzera, è stata quando ho detto che aver fatto un percorso diverso mi ha aiutato ad arrivarci, altrimenti non l’avrei fatto o sarebbe successo più tardi. Lasciare l’Inter è sembrata una scelta strana per molti, per me è stata facile. La qualità dell’Inter è incredibile ed è molto difficile pensare di avere spazio in prima squadra; sapevo di avere qualità, ma in maniera umile ho pensato che andar via fosse la cosa più sensata per me".

"Ho esordito in Champions League giovanissimo, è stato incredibile. Surreale anche l’esordio in Nazionale: resterà con me per sempre, ricordo tutto, un’opportunità non da tutti. La maglia è incorniciata a casa”.

“Arrivare in Premier League è stato realizzare un sogno nel cassetto. Un’esperienza bellissima e che mi ha fatto crescere molto, in maniera incredibile. Il primo gol è stato speciale, così come quello allo United ad Old Trafford"

"A Firenze si sta bene, poi a me viene abbastanza facile adattarmi, non ho mai avuto problemi. Tornare in Italia ci voleva, è stato come tornare a casa… sono più a mio agio. Mi piace molto vedere Firenze di sera, con meno gente in giro, passando in bicicletta, mi è già capitato di essere riconosciuto. Incredibile come ovunque trovi tifosi della Fiorentina, ti fa sentire parte di qualcosa di grande, l'impressione è che tutti siano tifosi viola".

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