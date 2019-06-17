Globe Esporte, Gilberto potrebbe cambiare maglia a causa degli stipendi non pagati del Fluminense
Secondo Globo Esporte, il San Paolo è interessato a Gilberto della Fiorentina, attualmente in prestito al Fluminense. Il giocatore potrebbe decidere di andare via dal club carioca a causa degli arretr...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 23:13
Secondo Globo Esporte, il San Paolo è interessato a Gilberto della Fiorentina, attualmente in prestito al Fluminense. Il giocatore potrebbe decidere di andare via dal club carioca a causa degli arretrati di stipendio non pagati negli ultimi mesi. Il Fluminense però ha comunque un opzione di riscatto del terzino da esercitare a dicembre quando terminerà il prestito.