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Gli ultras del Catanzaro omaggiano la Fiorentina: "100 anni di storia. Onore a Firenze e alla sua gloria"

Continua l'affetto e l'amicizia tra le tifoserie di Catanzaro e Fiorentina con uno striscione dei tifosi calabresi sul Centenario viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 22:27
Gli ultras del Catanzaro omaggiano la Fiorentina: "100 anni di storia. Onore a Firenze e alla sua gloria" -
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Forti del consolidato gemellaggio con gli ultras viola, i tifosi del Catanzaro hanno voluto rendere omaggio ai “fratelli calcistici” della Fiorentina con uno striscione esposto per le vie della città calabrese.

Un messaggio carico di significato, che recita:
«100 anni di Storia: onore a Firenze e alla sua gloria», celebrando così la storia e la tradizione del calcio fiorentino.

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