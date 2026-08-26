Gli ultras del Catanzaro omaggiano la Fiorentina: "100 anni di storia. Onore a Firenze e alla sua gloria"
Continua l'affetto e l'amicizia tra le tifoserie di Catanzaro e Fiorentina con uno striscione dei tifosi calabresi sul Centenario viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 22:27
Forti del consolidato gemellaggio con gli ultras viola, i tifosi del Catanzaro hanno voluto rendere omaggio ai “fratelli calcistici” della Fiorentina con uno striscione esposto per le vie della città calabrese.
Un messaggio carico di significato, che recita:
«100 anni di Storia: onore a Firenze e alla sua gloria», celebrando così la storia e la tradizione del calcio fiorentino.