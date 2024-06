Gli 11 di Spalletti contro la Svizzera: in difesa Mancini, Fagioli in mezzo. C’è anche El Shaarawy

Gli Azzurri sfideranno la Svizzera nel match valido per gli ottavi di finale che si giocherà alle ore 18:00. Luciano Spalletti opta per delle scelte diverse rispetto alle formazioni schierate in precedenza. In difesa non c’è Calafiori per l’ammonizione rimediata contro la Croazia, Dimarco out e Bastoni recupera. A centrocampo Fagioli dal 1′. In attacco tornano Chiesa e Scamacca. Nel reparto offensivo c’è anche El Shaarawy. Ecco gli 11 titolari scelti dal Commissario Tecnico:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy

DALLA SPAGNA SICURI: “BLANCO ALLA FIORENTINA PER 12 MILIONI, AL REAL MADRID IL 50% DEL TRASFERIMENTO “