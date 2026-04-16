Glasner: "Ho molto rispetto della Fiorentina. Giocato come un italiana? Lo prendo come un complimento".

Queste le parole di Oliver Glasner sulla partita di stasera: "Sono contento per come abbiamo difeso. La Fiorentina è una squadra esperta".

Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico della Crystal Palace Oliver Glasner interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Quanto è contento per la qualificazione? "Sono felice per la qualificazione. Siamo stati un po troppo passivi dopo il gol, loro hanno avuto convinzioni. Non siamo neanche stati fortunati con i cambi, inoltre Mateta non poteva giocare tutta la partita e l'ho tolto all'intervallo. Devo dare merito ai miei giocatori contro una squadra che ha giocato molto bene davanti. Sono contento per come abbiamo difeso".

Che ne pensa dei tifosi? "Posso solo ringraziarli. Penso che avranno un'ottima serata qui a Firenze".

È contento della maturità dimostrata dai suoi? "Ho una squadra che fino ad ora non aveva mai giocato in Europa. Ogni partita può servire per mettere in cantiere esperienza. Non si può giocare sempre bene in partite da dentro o fuori e anche stasera abbiamo acquisito esperienza nel difendere il vantaggio".

I suoi giocatori non si sono comportati molto bene: contento di questo atteggiamento? "Noi abbiamo giocato come una squadra italiana? Lo prendo come un complimento. La Fiorentina ha tanta esperienza, molto più di noi. Nel primo tempo due nostri giocatori hanno probabilmente finito la stagione: non credo abbiano simulato. Certo, la qualificazione l'abbiamo ottenuta in casa perché sapevamo che l'avversario è esperto e sa gestire certe situazioni. Ho molto rispetto per la Fiorentina".

Lo scrive TUTTOmercatoWEB.com.