Giulini (Pres. Cagliari): "Esposito non vale meno di Piccoli, l'anno scorso volevo Pio al suo posto"

Il Presidente del Cagliari Giulini ha rivelato di preferire Sebastiano Esposito a Piccoli e che l'anno scorso avrebbe preferito prendere Pio

Il Presidente del Cagliari Giulini è stato intervistato dalla Gazzetta Dello Sport e ha parlato di Roberto Piccoli e dei fratelli Esposito:

Inter-Cagliari è anche Pio Esposito contro Seba. Seba lo ha preso lei.

“Pio un grande rimpianto, lo volevo fortemente l’anno scorso ma sia Bonato sia Nicola mi dissero di prendere prima la certezza che era rappresentata da Piccoli, nel frattempo però Pio andò allo Spezia e si è meritato di andare all’Inter già quest’anno. Muovendoci prima su Pio Esposito magari avremmo preso entrambi e non guastava. Non avrei preso Pio al posto di Piccoli, però magari entrambi. Sebastiano sta facendo una buona stagione, tecnicamente divino, deve imparare a essere sempre più concreto, sta trovando anche i gol. Sicuramente il Cagliari può ripartire da lui, è un nostro valore importante, complessivamente penso che lui non è un calciatore che può valere meno di Piccoli, non penso che in questo mercato arriveranno offerte così alte e quindi credo rimarrà con noi. Mi è piaciuto molto come ha esultato sabato dopo il gol coi compagni e il mister, significa che è un leader tecnico e carismatico”.