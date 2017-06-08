Giulia Orlandi nominata Leggiadra Madonna del Calcio Storico Fiorentino
Il capitano della Fiorentina Women's avrà tale onore nella finale che si svolgerà il 24 giugno
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2017 18:49
Dopo le vittorie sul campo arriva anche un altro prestigioso riconoscimento per la Fiorentina Women's ed in particolare per il suo capitano, ossia Giulia Orlandi. La centrocampista classe '87, infatti, è stata nominata "Leggiadra Madonna" del Calcio Storico Fiorentino, onore che le spetterà nel corso della finale che si svolgerà il 24 giugno.
Questo il messaggio comparso sulla pagina Facebook ufficiale della Fiorentina Women's: "Giulia Orlandi nominata "Leggiadra Madonna" del Calcio Storico Fiorentino!
Un onore che il nostro capitano avrà nella finale domenica 24 Giugno".