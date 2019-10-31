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Giudice sportivo, dieci calciatori salteranno 11' turno. Marchetti out 2 giornate..

Due giornate di stop per Federico Marchetti, portiere del Genoa: "Per avere, al dodicesimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 18:02
Giudice sportivo, dieci calciatori salteranno 11' turno. Marchetti out 2 giornate.. -
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Due giornate di stop per Federico Marchetti, portiere del Genoa: "Per avere, al dodicesimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose".

Una giornata di squalifica per Francesco Cassata (Genoa), Federico Fazio (Roma), Nicolas Nkoulou (Torino), Adrien Rabiot(Juventus), Panagiotis Tachtsidis (Lecce), Marten De Roon (Atalanta), Mato Jajalo(Udinese), Luca Pellegrini (Cagliari) e German Pezzella (Fiorentina).

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