Giudice sportivo, dieci calciatori salteranno 11' turno. Marchetti out 2 giornate..
Due giornate di stop per Federico Marchetti, portiere del Genoa: "Per avere, al dodicesimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e pro...
Due giornate di stop per Federico Marchetti, portiere del Genoa: "Per avere, al dodicesimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose".
Una giornata di squalifica per Francesco Cassata (Genoa), Federico Fazio (Roma), Nicolas Nkoulou (Torino), Adrien Rabiot(Juventus), Panagiotis Tachtsidis (Lecce), Marten De Roon (Atalanta), Mato Jajalo(Udinese), Luca Pellegrini (Cagliari) e German Pezzella (Fiorentina).
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