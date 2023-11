Giroud si fa espellere nel finale contro il Lecce: salterà la Fiorentina. E Pioli potrebbe perdere anche Leao

Finale di gara molto teso al Via del Mare. Dopo aver perso Rafael Leao per un problema muscolare dopo appena 8′, il Milan era riuscito a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Giroud e Reijnders. Ma nella ripresa i salentini hanno risposto con Sansone e Banda, riaprendo la partita. Nel finale di gara, dopo una punizione non fischiata in favore del Milan, Olivier Giroud si è lasciato andare a qualche protesta di troppo nei confronti dell’arbitro Abisso che non ci ha pensato due volte a sventolare il cartellino rosso. Giroud, così, salterà la prossima sfida contro la Fiorentina in programma dopo la sosta per le Nazionali. Un’assenza pesante per Pioli che, adesso, dovrà rinunciare al perno del reparto offensivo, in attesa degli esami per Leao.