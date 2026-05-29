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Giorgetti: "Negli altri campionati schierano 2008, 2009 e 2010, da noi i 2006 sono considerati ancora lattanti"

L'opinionista ha fatto un'analisi sulle grandi difficoltà che sta affrontando il calcio italiano in merito alla questione giovani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 11:56
Giorgetti: "Negli altri campionati schierano 2008, 2009 e 2010, da noi i 2006 sono considerati ancora lattanti" -
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La vittoria della Fiorentina nel campionato Primavera ha nuovamente proiettato il focus sulla situazione giovani legati al nostro calcio, e l'opinionista Angelo Giorgetti, in mattinata ha pubblicato un post Facebook proprio in merito a questo argomento.

DI seguito il contenuto del Post:

NEL CALCIO E’ PRIMAVERA, MAI ESTATE

Solo per pensare di rifondare il calcio italiano, dovremmo invertire alcune statistiche deprimenti. La prima è che in media solo 5-7 giovani delle rose che vincono lo scudetto Primavera poi arrivano a giocare in serie A e B. La bella vittoria della Fiorentina mi ha spinto a fare una ricerca fra i tabellini e le rose delle squadre campioni degli ultimi ultimi cinque anni: emergono qua e là alcuni nomi, Casadei, Fabbian, Dorgu, Baldanzi, Scalvini. Se ampliamo il tiro, nelle squadre finaliste c'erano anche Pisilli e Volpato.

Sono pochissimi.

I migliori giovani vanno valorizzati, se arrivano a quei livelli di eccellenza hanno potenzialità che per il bene del nostro calcio non devono disperdersi.

All’inizio della stagione ogni società di serie A o B dovrebbe ‘battezzare’ almeno due o tre prospetti Under 19 e inserirli stabilmente nelle rose che disputeranno il campionato professionistico. Ma non solo inserirli: misurarli con continuità e dargli la possibilità di crescere e sbagliare. Invece qui da noi le santificazioni e le bocciature sono la specialità della casa. Negli altri campionati europei vediamo più o meno stabilmente in campo alcuni 2008 e 2009, perfino alcuni 2010. Qui da noi un 2006 è considerato un lattante. Sarà il caso di avere più coraggio o - magari - introdurre norme che costringano le società a cambiare atteggiamento.

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