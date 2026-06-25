Giorgetti: "Mi aspetto un cambio di marcia dal mercato, Paratici porti giocatori poco conosciuti ma sensati"

Le opinioni di Angelo Giorgetti sui possibili sviluppi di mercato della Fiorentina

Ospite della puntata serale di Extra Viola, il giornalista Angelo Giorgetti ha affrontato vari temi in casa Fiorentina:

Sul traffico a centrocampo:

"Mi sembra che l'ingorgo per Paratici sia collettivo, c'è molto da smaltire. Credo che il centrocampo come gli altri reparti avrà dei cambiamenti, ci sono 6 potenziali titolari e poi c'è Richardson che sta tornando. Ci saranno delle manovre in entrata ma pensiamo anche alle uscite. Il mercato sarà complesso, ci saranno tanti movimenti. Credo che si faranno una quindicina di operazioni, Paratici ha parlato molto bene e avrà un potere più ampio di un normale DS. Credo che da lui non sapremo niente, è un dirigente che racconta bugie anche a se stesso e dovremo trovare delle notizie altrove, non direttamente da lui".

Su Thorstvedt:

"E' un giocatore che si trova bene nel centrocampo a 3 anche perché il Sassuolo a centrocampo aveva dei codici. La Fiorentina ci aveva provato anche a Gennaio. Mi aspetto tante sorprese e che Paratici porti dei giocatori poco conosciuti ma sensati. Mi auguro che ci sia questa idea di produrre un calcio che abbia un senso logico, in questi anni abbiamo visto tanti mercati poi smentiti durante la stagione. Tutto dipende da quello che ha intenzione di fare Grosso, Thorstvedt è un fedelissimo di Grosso."

Sul mercato di Gennaio:

"L'operazione di Fabbian è poco spiegabile, Brescianini è un prospetto che ha già fatto un certo tipo di carriera e mi sembra un giocatore interessante. E' stato un mercato da remoto visto che Paratici era sempre vincolato al Tottenham.

Mi aspetto di vedere un cambio di marcia da qui in poi, mi è sembrato più preoccupato della ristrutturazione del club che dal mercato."

Sulle dichiarazioni di Paratici in conferenza stampa:

"Tutti ci aspettiamo che Paratici riesca ad invertire la rotta. Quando ha detto che 4 anni di ottavo posto sarebbero un fallimento, non ci dimentichiamo che la Fiorentina con la gestione Commisso è arrivata tra il 9^ e il 10^ posto come media. Questa è stata la cosa più forte che ha detto Paratici".

Sulla nuova Fiorentina:

"Paratici si sta muovendo seguendo altre linee, sugli esterni bassi ci vorranno esterni che siano più bravi a difendere. Uno come Dodo e uno come Gosens possono essere funzionali fino ad un certo punto col 4-3-3. La squadra deve essere impostata con un senso, Dodo partirà perché non ha rinnovato il contratto, su Gosens Paratici dovrà essere molto chiaro. Penso che la Fiorentina debba mostrare identità, negli ultimi due anni questo non l'ho visto, neanche con Palladino. Le squadre che giocano a calcio fanno un altro mestiere".