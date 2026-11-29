Giorgetti: "La Fiorentina non ha mai tirato in porta, i giocatori hanno delle facce desolanti"

Il giornalista ha parlato della caduta viola in casa dell'Udinese

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola subito dopo il ko della Fiorentina contro l’Udinese, Angelo Giorgetti ha commentato così la sconfitta dei viola: "Regna lo sconforto. Escludendo il palo colpito da Goncalves, la squadra non ha mai impensierito il portiere avversario. Noto molta incertezza e questa continua insistenza sul fatto che serva pazienza, ma intanto i viola sono in evidente difficoltà e finiscono per rilanciare qualunque avversario. Questo rappresenta una criticità seria".

Qual è il suo giudizio sulla prestazione?

"Nella prima frazione la Fiorentina è stata praticamente assente; nella ripresa si è visto qualcosina in più, ma si tratta di passi avanti davvero minimi. Da questa squadra pretendo un atteggiamento completamente diverso. Inoltre, vorrei comprendere se il club si stia interrogando sul perché a fronte di investimenti così ingenti arrivino prestazioni tanto deludenti. Continuo a percepire uno scollamento tra i vertici societari e ciò che accade in campo. Pur non amando particolarmente i proclami, in una fase simile mi aspetterei una presa di posizione da parte della dirigenza. Le sconfitte in Serie A sono ormai otto e non noto alcuna reazione caratteriale in nessuno dei calciatori: è un aspetto che mi lascia davvero perplesso".