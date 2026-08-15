Giorgetti: "Ancora lavori in corso per la Fiorentina, ma Mastantuono luccica: ha una grande classe"

Il commento di Giorgetti dopo la vittoria Viola in Coppa Italia

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato la vittoria Viola in Coppa Italia contro il Benevento a Radio FirenzeViola: "Definisco questa prima partita come "lavori in corso" abbastanza comodi. Stasera abbiamo visto qualcosa di quello che Grosso ha in testa. Un blocco medio-basso che riparte sui codici, non sull'istinto. Mi sono piaciute le rotazioni a centrocampo e la qualità più diffusa.

"Rispetto allo scorso anno erano sei i giocatori che iniziarono nella partita con il Polyssia, credo Grosso voglia iniziare per gradi. Mastantuono luccica, si vede che ha questa classe dentro. La voglia di fantasia sta prendendo piede. Ho visto buoni segnali, poi dobbiamo andarci piano: calma e sangue freddo, ma qualcosa di nuovo l'abbiamo intravisto".

Aggiunge: "C'è voglia di vedere qualcosa di nuovo rispetto al passato ma subito non sarà possibile per vari motivi. Ho visto qualità diffusa e i codici, un aspetto su cui insisto: i giocatori sanno cosa devono fare. Però mancano ancora gli esterni d'attacco. Mastantuono ha giocato quasi da seconda punta, vediamo questa squadra quando arriverà un altro esterno".

Conclude: "Ora arrivano gli esterni, uno verrà preso di sicuro e immagino sia molto forte sulla sinistra di piede destro. Un colpo che Paratici ha in mente, poi vediamo chi uscirà. Verrà messa a disposizione di Grosso una Fiorentina abile per esprimersi anche con il 4-3-3".