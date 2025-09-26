Gilardino: "Nonostante il risultato negativo in Coppa, mi complimento con i ragazzi. Domenica c'è una gara importante"

Eliminato nel turno di Coppa Italia contro il Torino, mister Alberto Gilardino ha commentato così il match ai microfoni di Mediaset: "Il risultato è negativo, ma devo fare complimenti ai ragazzi per c...

Eliminato nel turno di Coppa Italia contro il Torino, mister Alberto Gilardino ha commentato così il match ai microfoni di Mediaset: "Il risultato è negativo, ma devo fare complimenti ai ragazzi per cosa hanno creato. Tranne Albiol e Cuadrado, hanno giocato tantissimi giovani e con un uomo in meno per mezz'ora, la gara è stata approcciata al meglio. Abbiamo tenuto il campo bene, ci sono stati presupposti contro una squadra di buon livello. Abbiamo fatto esordire tanti giovani, sono messaggi sicuramente positivi: tra tre giorni c'è una gara importante"

Tanti complimenti, pochi punti.

"Non servono a nulla se non ci sono punti. Dobbiamo trasformare il lavoro in settimana e quanto costruiamo in campo".

Dove c'è più applicazione del lavoro?

"Nell'ultimo periodo, stiamo lavorando negli ultimi venticinque metri. Costruiamo, arriviamo ma non riusciamo a far male alle squadre avversarie. C'è tanta disponibilità dei ragazzi: avremo un processo di maturità, partita dopo partita, ci sono giovani ed esordienti e qualche straniero arrivato negli ultimi giorni di mercato. Queste situazioni ci permettono di lavorare comunque bene, nonostante non siano arrivati tanti punti".

Articolo riportato da TuttomercatoWeb.