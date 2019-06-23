Gilardino: "Consiglierei al giovane Cutrone di cambiare squadra per giocare titolare"
L'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato alla Gazzetta dello Sport stamattina: "Consiglierebbe a Cutronedi cambiare squadra?Sì, perché avrebbe più l'opportunità di essere un punt...
L'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato alla Gazzetta dello Sport stamattina: "Consiglierebbe a Cutronedi cambiare squadra?
Sì, perché avrebbe più l'opportunità di essere un punto di riferimento e
di giocare titolare. Può
avere un futuro distante dal
Milan, anzi a maggior ragione
perché troverebbe gli spazi e la consapevolezza di poter diventare un calciatore importante. È migliorato può fare tutto, esterno, seconda punta o centrale verso la porta avversaria.
È giovane e costa già tantissimo, ma io un pensiero ce lo farei."