Gilardino: "Consiglierei al giovane Cutrone di cambiare squadra per giocare titolare"

L'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato alla Gazzetta dello Sport stamattina: "Consiglierebbe a Cutronedi cambiare squadra?Sì, perché avrebbe più l'opportunità di essere un punt...

L'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato alla Gazzetta dello Sport stamattina: "Consiglierebbe a Cutronedi cambiare squadra?

Sì, perché avrebbe più l'opportunità di essere un punto di riferimento e

di giocare titolare. Può

avere un futuro distante dal

Milan, anzi a maggior ragione

perché troverebbe gli spazi e la consapevolezza di poter diventare un calciatore importante. È migliorato può fare tutto, esterno, seconda punta o centrale verso la porta avversaria.

È giovane e costa già tantissimo, ma io un pensiero ce lo farei."