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Gilardino: "Consiglierei al giovane Cutrone di cambiare squadra per giocare titolare"

L'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato alla Gazzetta dello Sport stamattina: "Consiglierebbe a Cutronedi cambiare squadra?Sì, perché avrebbe più l'opportunità di essere un punt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 14:59
Gilardino: "Consiglierei al giovane Cutrone di cambiare squadra per giocare titolare" -
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L'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato alla Gazzetta dello Sport stamattina: "Consiglierebbe a Cutronedi cambiare squadra?
Sì, perché avrebbe più l'opportunità di essere un punto di riferimento e
di giocare titolare. Può
avere un futuro distante dal
Milan, anzi a maggior ragione
perché troverebbe gli spazi e la consapevolezza di poter diventare un calciatore importante. È migliorato può fare tutto, esterno, seconda punta o centrale verso la porta avversaria.
È giovane e costa già tantissimo, ma io un pensiero ce lo farei."

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