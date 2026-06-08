Gilardino: "A Firenze tre anni incredibili con grandi gratificazioni. Ad Anfield una Fiorentina di spessore"

Dal primo gol alla Juventus alla notte magica Anfield Road, Alberto Gilardino ripercorre la sua esperienza positiva con la maglia viola

All'interno di una lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Alberto Gilardino ha ripercorso varie tappe della sua carriera.

L'ex allenatore di Genoa e Pisa ha parlato positivamente della sua esperienza con la maglia della Fiorentina.

Sull'esperienza a Firenze:

"Sono stati tre anni incredibili sotto il punto di vista delle prestazioni e delle gratificazioni di squadra e per il nostro percorso per quello che abbiamo fatto sia in campionato che in Champions".

Sulla notte di Anfield:

"C'era consapevolezza perché la squadra cambiò molto ma chi giocò fece una partita gagliarda e di grande spessore"