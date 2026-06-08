Gianni Infantino e Commisso insieme per gli Italoamericani: partita a New York con le Fifa Legends

Il Presidente della Fiorentina e il Presidente della FIFA insieme per gli Italoamericani

Il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e il Presidente della FIFA Gianni Infantino hanno organizzato insieme una giornata a New York per gli Italoamericani. Infatti hanno giocato un match le FIFA Legends come Pirlo e Bobo Vieri al Rocco B. Commisso Stadium alla Columbia University, queste le parole di Infantino:

"È stato un bellissimo pomeriggio al Rocco B. Commisso Soccer Stadium di Manhattan, dove il calcio ha ancora una volta unito le persone. La partita amichevole ha visto protagoniste le Leggende FIFA italiane e i rappresentanti della comunità italiana e italo-americana di New York.

Un grande grazie a tutti per aver portato gioia agli italiani che vivono qui, in una bella dimostrazione della collaborazione con Don Luigi Portarulo e la Grow Together Foundation. Sono stato inoltre felice di trascorrere del tempo con Giuseppe Commisso, il cui padre, il compianto Rocco Commisso, ha dato tanto a tutti coloro che fanno parte del Viola Park e agli italiani nel mondo.

La Nazionale italiana, purtroppo per gli italo-americani, non sarà ai Mondiali quest'anno, ma questi campioni oggi a New York hanno regalato una grande emozione a tutti i presenti. Grazie di cuore!"