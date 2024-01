Giani risponde a Barone: “Chi lavora per Firenze e la Fiorentina mi troverà sempre pronto ad aiutare”

Intervistato da Repubblica (Firenze), il governatore della Toscana, Eugenio Giani ha parlato, tra le altre cose, dello Stadio e dell’attacco del dg viola Joe Barone: “Il mio amore per la Fiorentina è documentato dal fatto che con il sindaco Domenici nel 2002 trovammo la soluzione per salvare la sua storia. Chi lavora per Firenze e la Fiorentina mi troverà sempre pronto a sedermi al tavolo per contribuire. Per il resto non credo che i fiorentini siano condizionati da questi appelli. Sapranno sempre scegliere quale sia il bene per la città”.