Giani: "Bove è vigile, ci ho parlato ed è un ragazzo d'oro anche per come si pone dopo una vicenda così"

Eugenio Giani è andato a visitare Edoardo Bove a Careggi dopo il malore accorso ieri in Fiorentina-Inter, queste le parole del governatore in uscita dal policlinico:"Io l'ho visto ci ho parlato ed è v...

Eugenio Giani è andato a visitare Edoardo Bove a Careggi dopo il malore accorso ieri in Fiorentina-Inter, queste le parole del governatore in uscita dal policlinico:

"Io l'ho visto ci ho parlato ed è vigile. Bove è un ragazzo davvero d'oro anche per come si pone dopo tragedie come questa, ha una grande capacità di reazione. Dobbiamo ringraziare i medici dell'ospedale di Careggi per il lavoro fatto perché Careggi è un eccellenza. Per il resto leggerete i bollettini medici, io non posso dire cosa ci siamo detti perché in queste 48 ore è importante la riservatezza"

MALORE BOVE

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-bove-arresto-cardiaco-dovuto-a-una-torsione-di-punta-il-referto-con-cui-e-arrivato-in-ospedale/279123/